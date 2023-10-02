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بنغلادش تواجه أسوأ انتشار لحمّى الضنك مع وفاة أكثر من ألف شخص في 2023
أخبار دولية
2023-10-02 | 04:09
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بنغلادش تواجه أسوأ انتشار لحمّى الضنك مع وفاة أكثر من ألف شخص في 2023
توفي أثر من ألف شخص بسبب حمى الضنك في بنغلادش منذ مطلع العام، بحسب الأرقام الرسمية، وهو ما يمثل أسوأ انتشار للفيروس الذي ينقله البعوض، في البلاد.
وتشير أرقام نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية مساء الأحد، إلى وفاة 1006 أشخاص من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة.
وقال مدير الخدمات الصحية السابق بي-نذير أحمد إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 2000، عندما رصدت بنغلادش أول تفشٍّ لحمى الضنك على أراضيها.
وقال لوكالة فرانس برس "إنه حدث هائل، سواء في بنغلادش أو في العالم".
وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت في أيلول/سبتمبر من أنّ بنغلادش تشهد أسوأ موجة تفشّ لحمّى الضنك في تاريخها.
وأشار مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إلى أن "الوباء يمارس ضغطا هائلا على النظام الصحي في بنغلادش".
وحمّى الضنك مرض متوطّن ينتقل عن طريق البعوض ويسبّب الحمّى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة نزيفاً يمكن أن يؤدّي إلى الوفاة.
وحذرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من أن حمى الضنك والأمراض الأخرى الناجمة عن الفيروسات التي ينقلها البعوض تنتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع بسبب تغير المناخ.
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