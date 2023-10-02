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تركيا تعلن استئناف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
أخبار دولية
2023-10-02 | 04:28
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تركيا تعلن استئناف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
أعلنت تركيا أن خط أنابيب النفط العراقي الذي توقف عن العمل في آذار بسبب خلافات معقدة حول المدفوعات على صلة بإقليم كردستان العراق، سيستأنف ضخ الخام هذا الأسبوع.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.
واعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات.
وكانت المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي تصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أمام منتدى للطاقة في أبوظبي إن الخلاف تمت تسويته و"سنبدأ تشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع"، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق.
وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط.
ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي اتفاقهما النفطي الموقت في نيسان.
ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق.
أخبار دولية
تركيا
النفط
كردستان العراق
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