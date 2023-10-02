الإمارات تشدد على أهمية دور الوقود الأحفوري في معركة المناخ

الإمارات تشدد على أهمية دور الوقود الأحفوري في معركة المناخ

أكد رئيس مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الإماراتي سلطان الجابر الإثنين أن الوقود الأحفوري يلعب دورًا رئيسيًا في معركة مكافحة تغير المناخ.



وكان الجابر يتحدث في إفتتاح مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي قبل أسابيع من إستضافة بلاده مؤتمر المناخ بين تشرين الثاني وكانون الأول في "مدينة إكسبو" في دبي.



وقال المسؤول الإماراتي الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ويتولى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يمكن لهذه الصناعة، بل ويجب عليها، أن تساعد في دفع الحلول".



وأضاف: "لفترة طويلة جدًا، كان ينظر إلى هذه الصناعة على أنها جزء من المشكلة، وأنها لا تقوم بما يكفي، بل إنها في بعض الحالات تعيق التقدم. هذه هي فرصتكم لتظهروا للعالم أنكم في الواقع عنصر أساسي في الحل".

