الكرملين: "تعب" الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت

الكرملين: "تعب" الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت

أكد الكرملين الإثنين أن "تعب" الغرب من تقديم الدعم لأوكرانيا سيزداد في حين يسعى وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي إلى إثبات العكس من خلال إجتماعهم في كييف.



وقال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "التعب من الدعم العبثي تمامًا لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة". لكنه أشار واشنطن إلى أنه "ستواصل إنخراطها" في هذا النزاع بعد استبعاد المساعدات لكييف من الإتفاق حول الميزانية الفيدرالية الأميركية، على أن يشملها قانون منفصل.

