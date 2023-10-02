ناصر كنعاني: إيران تعمل على إلغاء التأشيرات مع بعض الدول

أعلن المتحدث باسمِ وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال المؤتمر الصحافيّ الأسبوعي، أنّ بلاده تعمل على إلغاء التأشيرات مع بعضِ الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.



أما في الشأن النووي الايراني، فأعلن كنعانيّ أنّ طهران عقدت العديد من المحادثات، بما في ذلك المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة كما تقدمت بعض الحكومات الصديقة بمقترحات لتوفيقِ مواقف الطرفين.