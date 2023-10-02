أرمينيا تتهم أذربيجان "بفتح النار" على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان

اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية الجيش الأذربيجانيّ "بفتح النار" من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان، في منطقة حدودية.



وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنها "تنفي بشدة" هذه المعلومات.