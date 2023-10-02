أمير قطر يفتتح معرض إكسبو 2023

يَفتتحُ أميرُ قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، معرض إكسبو 2023 بحضورِ عددٍ من رؤساءِ الدولِ والحكومات.

