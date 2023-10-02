فرار جماعيّ من بلدة وسط السودان بعد هجوم من الدعم السريع

فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة تقع على الحدود بين ولايتين، في وسط السودان، بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع، حسب ما أفاد بعضهم.



وأفاد أشخاص من الفارين عن هروب أكثر من 15 ألف شخص من سكان بلدة ود عشانا التي تقع، في ولاية شمال كردفان على الحدود مع ولاية النيل الأبيض بعد أن هاجمتها قوات الدعم السريع صباح السبت على متن أكثر من خمسين عربة "لاندكروزر" مسلحة.