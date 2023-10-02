مناورات بحرية بين الفيليبين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبيّ

باشرت الولايات المتحدة والفيليبين بمناورات بحرية سنوية مشتركة بعد أيام من الخلاف الدبلوماسيّ الأخير بين مانيلا وبكين فيما خصّ بحر الصين الجنوبيّ المتنازع عليه.



ويشارك أكثر من ألف بحار من البلدين في التدريبات السنوية "ساماساما" (معا)، في جزيرة لوزون الرئيسية، في الأرخبيل.



وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا صادرا عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على أن لا أساس قانونيا لموقفها.



وأكد قائد القيادة الاميركية في المحيط الهادىء نائب الادميرال كارل توماس قبل بدء المناورت في مانيلا أن حقوق كافة الدول في ضمان سيادتها الوطنية "تتعرض لهجوم كل يوم في أعالي البحار".