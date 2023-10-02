مبادرة الوساطة الجزائرية تلقى قَبول النيجر

قبل العسكريون الحكام في النيجر بمبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة إنتقالية مدتها ستة أشهر" لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة الناجمة عن انقلاب تموز، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية.



وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان: "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".



واوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أخمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".



وأضاف أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".