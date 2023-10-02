رئيس مجلس الوزراء القطري: ندعو إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن

رئيس مجلس الوزراء القطري: ندعو إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن

إفتتح معرض إكسبو 2023 للبستنة في الدوحة.



وفي كلمة ألقاها، دعا رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده إحترام الإنسان لأخيه الإنسان وإحترام الإنسان المستدام للطبيعة.