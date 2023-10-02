القوات الصربية أعيدت إلى وضعها الطبيعي على الحدود مع كوسوفو

القوات الصربية أعيدت إلى وضعها الطبيعي على الحدود مع كوسوفو

أكد رئيس أركان الجيش الصربي ميلان مويسيلوفيتش الإثنين أن الأخير أعاد إلى الوضع الطبيعي عديد قواته على طول الحدود مع كوسوفو، وذلك بعد ثلاثة أيام من تحذير واشنطن من إنتشار عسكري كثيف.



وقال الجنرال الصربي في تصريح للصحافيين في بلغراد إن "نظام عمل الوحدات في المنطقة الأمنية على طول الخط الإداري مع كوسوفو أعيد إلى طبيعته".



وأضاف: "هذا يعني أن عدد الوحدات في هذه المنطقة الأمنية عادي"، موضحًا أنه تم خفض عدد الجنود من 8350 إلى 4500، وذلك بعد أسبوع من أعمال العنف الأخيرة في شمال كوسوفو.

