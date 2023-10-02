إيران تعارض التغييرات الجيوسياسية للحدود الدولية

حذرت إيران من "أي تغيير جيوسياسي" في منطقة القوقاز معترفة في الوقت نفسه بسيادة اذربيجان على ناغورني قره باغ.



وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافيّ الأسبوعيّ: "نحن نعارض أي تغيير في الحدود الدولية والتغييرات الجيوسياسية للحدود الدولية"، مشيرًا إلى مشروع ممر زنغزور الممتد على الحدود مع ايران والذي يفترض ان يتيح لباكو تأمين استمرار في الاراضي وصولا الى ناخيتشيفان، الجمهورية الخاضعة لحكم ذاتي والواقعة بين ارمينيا وايران وتركيا والملحقة باذربيجان.



من جانب آخر، ذكر كنعاني ان ايران "أيدت على الدوام عودة الاراضي المحتلة" في ناغورني قره باغ "الى اذربيجان".

