ترامب: محاكمتي المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك "مهزلة"

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول، في نيويورك، أمام مبنى المحكمة، بأنها "مهزلة"، كما وصف المدعي العام الذي رفع القضية بأنه "عرض رعب".