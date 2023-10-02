سلوفاكيا تتهم روسيا بالتدخل في الإنتخابات وتستدعي دبلوماسيًا

سلوفاكيا تتهم روسيا بالتدخل في الإنتخابات وتستدعي دبلوماسيًا

إتهمت سلوفاكيا الإثنين روسيا بالتدخل في الإنتخابات التشريعية التي جرت السبت واستدعت دبلوماسيًا روسيًا إثر تصريحات لرئيس الإستخبارات الخارجية الروسية أشار فيها إلى تدخل واشنطن في السياسة الداخلية السلوفاكية.



واحتجت وزارة الخارجية السلوفاكية على تصريحات سيرغي ناريشكين الذي شكك في نزاهة الإنتخابات الحرة والديمقراطية في سلوفاكيا، واصفة ما قاله بأنه تدخل غير مقبول لروسيا الإتحادية في العملية الإنتخابية في سلوفاكيا.