منظمة الصحة العالمية تجيز لقاحًا ثانيًا للأطفال ضد الملاريا

منظمة الصحة العالمية تجيز لقاحًا ثانيًا للأطفال ضد الملاريا

أعطت منظمة الصحة العالمية الإثنين الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ثان للأطفال ضد الملاريا، المرض الذي يودي بمئات الآلاف كل عام.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: "كوني باحثًا في الملاريا، كنت أحلم باليوم الذي سنحصل فيه على لقاح آمن وفعال ضد الملاريا. والآن أصبح لدينا إثنان".



وأضاف: "يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان هو R21/Matrix-M للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالمرض".



كما قدمت منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة بشأن لقاحات ضد حمى الضنك وإلتهاب السحايا، بالإضافة إلى تبسيط توصيات خاصة بالتلقيح ضد كوفيد.



ويصنع اللقاح ضد الملاريا مختبر "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا". واستخدامه مجاز حتى الآن في غانا ونيجيريا وبوركينا فاسو.