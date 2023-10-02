مدير جديد لشركة النفط والغاز سوناطراك

عُيّن رشيد حشيشي مديرًا تنفيذيًا لشركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك، بعدما أنهى الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون مهامه.



وأشار التلفزيون الجزائريّ الحكوميّ إلى أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عيّن رشيد حشيشي خلفًا، من دون أن يوضح الأسباب.