واشنطن: أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو سيكون "مرحّبا به"

أكدت الولايات المتحدة الاثنين أن أي انسحاب للقوات الصربية من الحدود مع كوسوفو سيكون "إجراء مرحبا به"، وذلك بعد اعلان بلغراد أنها اعادت مستوى انتشار قواتها الى "الوضع الطبيعي".



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر "ننتظر تلقي تأكيد لذلك. إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون إجراء مرحبا به".



وأضاف "نبقى قلقين حيال موجة التوتر المتنامي والعنف المتقطع في شمال كوسوفو، ونشجع الجانبين على استئناف الحوار الذي يسهله الاتحاد الاوروبي".