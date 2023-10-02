الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير إسرائيلي ثانٍ يزور السعودية مع تزايد التكهنات بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين

أخبار دولية
2023-10-02 | 17:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير إسرائيلي ثانٍ يزور السعودية مع تزايد التكهنات بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير إسرائيلي ثانٍ يزور السعودية مع تزايد التكهنات بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين

وصل وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة، وفق ما أعلن مكتبه الإثنين، وذلك في خضمّ تكهّنات متزايدة بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.
     
وتوجّه الوزير الإسرائيلي إلى الرياض للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.
     
وخلال الزيارة وهي الثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة في أقلّ من أسبوع، سيلقي قرعي خطاباً وسيلتقي مسؤولين بينهم السفير الأميركي لدى السعودية ووزير الاتصالات التركي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان.
     
ويرأس قرعي، بحسب البيان، وفداً يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلين عن وزارة الخارجية.

أخبار دولية

إسرائيلي

السعودية

تزايد

التكهنات

تطبيع

العلاقات

البلدين

LBCI التالي
وزير خارجية أوكرانيا: نحترم خيار الشعب السلوفاكي
تركيا تعلن استئناف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:46

وزير الاتصالات الإسرائيلي يشيد من الرياض بـ"العلاقات المزدهرة" مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
2023-09-26

الامير القطريّ بن حمدان آل ثاني ووزير الخارجية السعودية بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
2023-09-30

البيت الأبيض: المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم

LBCI
خبر عاجل
2023-09-26

وزير السياحة الإسرائيلي في السعودية في أول زيارة علنية للمملكة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:40

قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
06:36

مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: شهر أيلول كان الأكثر حرّاً على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم

LBCI
أخبار دولية
05:31

مقتل فلسطينيَّين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة العربية

LBCI
أخبار دولية
03:35

أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:28

شابة ترتعب من الذهاب الى السرير...تنام ولا تستيقظ: إليكم قصة "الجميلة النائمة"!

LBCI
منوعات
06:45

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

LBCI
آخر الأخبار
00:50

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق اللبنانية التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصا على السلامة العامة

LBCI
أخبار سياسية
02:36

نديم الجميّل: مَن لم يتخذ قرار ضبط الحدود مع سوريا يخشى مواجهة حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:19

الجيش يعرض الاجراءات المتخذة عبر المعابر غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
06:33

غابرييل للـLBCI: الاستمرار بدعم ومساعدة الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
14:18

مبنى وزارة الصحة باللون الزهري دعمًا للحملة ضد السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

شيا وسماهر في رقصة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المصارف تدرس تعميم مصرف لبنان لجهة عدم فرض عمولات جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الخطف والتعذيب عبر TikTok وسيلة رائجة... فاحذروها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إنهاء مسألة النزوح السوري إلى لبنان: لا قرار واضحا للدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
فنّ
08:13

"قميص نوم" اليسا حديث المتابعين... وتلغي خاصية التعليقات!

LBCI
منوعات
13:54

خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!

LBCI
منوعات
14:31

بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!

LBCI
فنّ
12:09

فيكتوريا بيكهام تُفجّر مفاجأة للمرة الأولى بعد 20 عاما: "علاقة ديفيد مع مساعدته الشخصية كانت أصعب وقت في حياتي" (فيديو)

LBCI
فنّ
08:09

هيفاء وهبي ترحّب بشهر أكتوبر بفيديو مميّز.. شارف على تخطّي المليون مشاهدة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أوروبا تستورد "لبناني"

LBCI
منوعات
09:22

اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More