واشنطن تكرر دعوتها الى تشكيل بعثة مراقبة دولية في قره باغ

كررت الولايات المتحدة الاثنين دعوتها الى تشكيل بعثة مراقبة دولية في ناغورني قره باغ، بهدف ضمان حق العودة لعشرات آلاف الارمن الذين فروا من الاقليم الانفصالي السابق.



وصرح المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين "نكرر دعوتنا الى (تشكيل) بعثة مراقبة دولية ومستقلة" بهدف "طمأنة السكان وضمان حق وأمن جميع من يرغبون في العودة" الى الاقليم.



واضاف أن "اذربيجان اعطت ضمانات في هذا المعنى. نعتقد انه ينبغي تشكيل بعثة مراقبة دولية على الارض" للتأكد من هذا الامر.