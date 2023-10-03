كولونا تؤكّد في يريفان الثلاثاء دعم فرنسا لوحدة أراضي أرمينيا

تؤكّد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى يريفان الثلاثاء دعم بلادها لأرمينيا التي زادت مخاوفها على سيادتها ووحدة أراضيها بعد سقوط جيب ناغورني قره باغ بأيدي القوات الأذربيجانية.وقال لوكالة فرانس برس مصدر دبلوماسي فرنسي طالباً عدم نشر اسمه إنّ "أجزاء صغيرة من الأراضي الأرمنية كانت بالفعل هدفاً لتوغلات عسكرية أذربيجانية في الأشهر الأخيرة".وأضاف "هذا أمر واقع"، في إشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في أيلول 2022 وخلّفت ما يقرب من 300 قتيل ونقلت خلالها أذربيجان خط الحدود بين البلدين بمقدار 7 إلى 9 كيلومترات على حساب أرمينيا.وبحسب المصدر الدبلوماسي فإنّه "سيكون من السذاجة للغاية الاعتقاد بأنّه لا يوجد خطر" لانتهاك سلامة أراضي أرمينيا من جانب أذربيجان وأضاف "أنا لا أقول إنّ ذلك سيحدث حتماً (..) لكنّ مهمتنا هي منع حدوث ذلك". وتابع "سنطالب بزيادة حجم هذه البعثة".كذلك فإنّ باريس تؤيّد إلى حدّ ما فكرة فرض عقوبات على أذربيجان، لكنّها تصطدم بـ"دول معيّنة متردّدة للغاية في سلوك هذا الطريق"، وفقاً للمصدر الدبلوماسي.