الرئيس التونسي يرفض "صدقة" الإتحاد الأوروبي في ملف الهجرة

الرئيس التونسي يرفض "صدقة" الإتحاد الأوروبي في ملف الهجرة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين رفضه المساعدة المالية التي قرر الإتحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار إتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الإتفاق الذي أبرمه الطرفان في تموز.



وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 أيلول أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب الإتفاق الذي أبرمته مع تونس للحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد على القارة العجوز.



وأوضحت المفوضية يومها أنه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو والمنصوص عليها في إتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتم صرف نحو 42 مليون يورو بسرعة.



ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو منصوص عليها في إطار برامج جارية.