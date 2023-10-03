الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 29 جندياً في النيجر في هجوم جهادي

أخبار دولية
2023-10-03 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 29 جندياً في النيجر في هجوم جهادي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 29 جندياً في النيجر في هجوم جهادي

قُتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجوم جهادي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في انقلاب في نهاية تمّوز، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع فجر الثلاثاء.
     
وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من مئة إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".
     
وأضافت أنّ "المحصلة الأولية" تفيد بأنّ 29 جندياً "سقطوا أبطالاً" وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.
     
كما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح.
     
وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل "عشرات الإرهابيين" خلال صدّ الجيش للهجوم.
     
ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى "القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة". 

آخر الأخبار

أخبار دولية

جندياً

النيجر

جهادي

LBCI التالي
أجهزة الإطفاء تطلب من سكان شرق أستراليا الفرار خشية حرائق غابات
نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-29

مقتل سبعة جنود في النيجر في هجوم شنه مسلحون يُشتبه بأنهم جهاديون

LBCI
أخبار دولية
2023-09-01

مقتل تسعة جنود على الأقل في هجوم جهادي في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-08-22

مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-22

مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:25

توقيف العشرات من الأكراد في تركيا بعد هجوم أنقرة

LBCI
أخبار دولية
07:02

إصابة ثلاثة أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري في بانكوك

LBCI
أخبار دولية
06:00

المرصد السوري: مقتل ستة مقاتلين موالين لطهران في قصف "يرجّح" أنه إسرائيلي على شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
05:58

برلمان أرمينيا يصادق على نظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:21

سامي الجميل: إذا كان حزب الله حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر عندها إمّا نختار بين الإثنين أو نذهب إلى خيارٍ ثالث

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-02

تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

LBCI
منوعات
2023-09-12

بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!

LBCI
منوعات
2023-09-19

قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:11

إكسبو البستنة الذي أدخل قطر التاريخ... ماذا في تفاصيله؟

LBCI
أخبار لبنان
14:47

نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:44

ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام

LBCI
أخبار دولية
13:39

جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

المياه تغمر شوارع جبيل وجونية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

إليكم أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:08

الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير

LBCI
خبر عاجل
02:37

حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة

LBCI
منوعات
15:35

عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
منوعات
13:39

سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

LBCI
أمن وقضاء
04:14

تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...

LBCI
آخر الأخبار
08:18

الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة

LBCI
منوعات
14:00

حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More