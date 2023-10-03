نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب

نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب

قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد الإثنين مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيدًا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.



وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.



وهذه المناورة الإجرائية التي نادرًا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت ميزانية مؤقتة للإدارة الديموقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.



ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.



وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة إنتخب كيفن مكارثي (58 عامًا) في كانون الثاني رئيسًا لمجلس النواب.