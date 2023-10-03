أوكرانيا تعلن إسقاط 29 مسيرة روسية وصاروخ خلال الليل

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء إسقاط 29 مسيرة إيرانية الصنع وصاروخ أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.وقال سلاح الجو الأوكراني: "ليلة 3 تشرين الأول 2023، هاجم المحتلون الروس أوكرانيا بـ31 (مسيرة طراز) شاهد وصاروخ كروز نوع إسكندر-ك، مضيفًا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات.