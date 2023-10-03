إكسبو البستنة الذي أدخل قطر التاريخ... ماذا في تفاصيله؟

يجتمع العالم بأسره مرة جديدة في الدوحة بعد اجتماعه في كأس العام، في حدث أدخل قطر إلى كتاب غينيس وكذلك التاريخ كأول دولة ذات مناخ صحراوي تستقبل إكسبو البستنة.إليكم التفاصيل في الفيديو...