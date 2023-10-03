40 مفقودًا على الأقل في غرق مركب في شمال غرب نيجيريا

40 مفقودًا على الأقل في غرق مركب في شمال غرب نيجيريا

فقد 40 شخصًا على الأقل ويعتقد أنهم ماتوا غرقًا بعد إنقلاب مركب الإثنين في نهر النيجر في شمال غرب نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي الثلاثاء.



وقال بالا محمد المسؤول في منطقة يوري حيث وقع الحادث إن المركب الذي كان يقل 50 شخصًا إنقلب بسبب التيارات القوية وأُنقذ 10 ركاب، مقدرًا أنه بعد يوم من البحث، من المرجح أن يكون المفقودون ماتوا غرقًا.

