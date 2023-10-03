المرصد السوري: مقتل ستة مقاتلين موالين لطهران في قصف "يرجّح" أنه إسرائيلي على شرق سوريا



قتل ستة مقاتلين موالين لإيران جراء قصف جوي رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه إسرائيلي، ليل الإثنين على مواقع في شرق سوريا تنتشر فيها مجموعات مقاتلة تدعمها طهران.



وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بعد منتصف الليل إصابة جنديين سوريين جراء ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور في شرق البلاد.

