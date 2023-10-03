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إصابة ثلاثة أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري في بانكوك

إصابة ثلاثة أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري في بانكوك

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار الثلاثاء في مركز تجاري رئيسي في وسط العاصمة التايلاندية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين مؤكدًا توقيف مطلق النار.



وأكد تافيسين للصحافيين إعتقال المهاجم، قائلًا: "إستسلم في الواقع. ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح. الشرطة تقوم بإخلاء المكان. الوضع يهدأ".