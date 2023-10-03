مصر تتحضر للانتخابات الرئاسية في شهر كانون الاول

تتحضر مصر للانتخابات الرئاسية في شهر كانون الاول، فمع إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة، يكون عدد من أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات حتى الآن 7 شخصيات من بينهم 5 رؤساء أحزاب.