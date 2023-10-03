توقيف العشرات من الأكراد في تركيا بعد هجوم أنقرة

توقيف العشرات من الأكراد في تركيا بعد هجوم أنقرة



أوقفت تركيا عشرات من الأكراد بعد الهجوم الذي استهدف الأحد مجمعًا أمنيًا وسط أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني، وفق ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا الثلاثاء.



ونفذت السلطات التركية مداهمات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها غالبية من الأكراد، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة قرب مبنى البرلمان.



ونفذ الهجوم شخصان قام أحدهما بتفجير نفسه بينما أردت الآخر قوات الشرطة التي أصيب إثنان من عناصرها بجروح.



