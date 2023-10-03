زيلينسكي يزور الجبهة في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار الجبهة الشرقية، في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي.



وكتب زيلينسكي على تلغرام: "اليوم نزور ألويتنا التي تقاتل في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان"، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.