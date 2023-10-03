ملك إسبانيا يكلف بيدرو سانشيز تشكيل حكومة

كلف ملك إسبانيا فيليبي السادس الثلاثاء، رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز تشكيل الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب.



وبهدف الحصول على ثقة النواب، التي لم يتمكن منافسه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني من الحصول عليها الأسبوع الماضي، يتعين على سانشيز الحصول على دعم حاسم من الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون في المقابل بعفو مثير للجدل.