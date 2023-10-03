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قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز

أخبار دولية
2023-10-03 | 09:01
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قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز
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قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز

وضعت قطر الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للدولة الخليجية الصغيرة.
     
وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحفل في رأس لفان، محطة معالجة الغاز البرية التابعة لمجموعة "قطر للطاقة" الحكومية والتي تقع على بعد 80 كيلومتراً شمال الدوحة.
     
وكتب الشيخ تميم بن حمد على منصة "اكس": "وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال".
     
وأضاف أنّ المشروع "يعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي".
     
ووصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي المشروع بأنه "قفزة لتعزيز ريادة بلادنا في مجال الطاقة" و"انعكاس لهدفنا المتمثل في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية".
     
ومن خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 بالمئة إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ انتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026.
     
وقال الكعبي: "تأتي هذه الإضافة في وقت بالغ الأهمية لأنها تلعب دورا مهما للغاية (..) في وقت نشهد العديد من التقلبات الجيوسياسية".
     
وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري الذي تسعى إلى الحصول عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
     
وقال رئيس شركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بويان للصحافيين، إن توسيع حقل الشمال كان "مشروعا ضخما"، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا.
     
وأضاف: "نحتاج إلى مزيد من الإمدادات. هذا واضح. لا تزال السوق هشة"، مشيرا الى أن "هذا المشروع كبير وسيضيف مساحة في السوق".
     
ووقعت توتال اتفاقا بقيمة 1,5 مليار دولار مع "قطر للطاقة" في أيلول العام الماضي حصلت بموجبه على حصة 9,3 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر، وهو المرحلة الثانية من توسعة حقل الغاز.
     
وفي حزيران 2022، أصبحت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة الشريك الأول في المرحلة الأولى من التوسعة حقل حقل الشمال، حيث ضخت أكثر من 2 مليار دولار مقابل حصة بلغت 25 بالمئة.
     
وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وتقدر "قطر للطاقة" أن حقل الشمال يحتوي على نحو 10 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

أخبار دولية

قطر

الغاز

تميم بن حمد آل ثاني

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