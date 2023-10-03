حصيلة معدّلة لأجهزة الطوارئ... قتيل جراء إطلاق النار في مركز للتسوق في بانكوك

أدى إطلاق نار في مركز تسوق رئيسي في بانكوك إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية التي أقرت بوجود خطأ في حصيلة أولية أوردت فيها مقتل ثلاثة أشخاص.



وقال يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين: "تحدثنا في البداية عن ثلاثة قتلى، لكن في الواقع قُتل شخص واحد فقط".