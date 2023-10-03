الكرملين لا يرى بديلا لأرمينيا عن التحالف الأمني بقيادة روسيا

رأى الكرملين ألا بديل لأرمينيا عن التحالف الأمني الإقليمي بقيادة روسيا، في إشارة الى "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وذلك في وقت تشهد العلاقات بين موسكو ويريفان توترا على خلفية أزمة ناغورني قره باع.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، في إشارة الى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة.



وأضاف: "ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك".