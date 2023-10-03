بايدن اتصل بعدد من حلفاء الولايات المتحدة لبحث الدعم لأوكرانيا

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة دول حليفة للولايات المتحدة، في "تنسيق" المساعدات المقبلة لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من استثنائها من اتفاق في الكونغرس الأميركي أتاح تجنب الإغلاق الحكومي في واشنطن.



وأعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن أجرى اتصالا صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا".