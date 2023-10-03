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فتاة إيرانية في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"

أخبار دولية
2023-10-03 | 14:32
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فتاة إيرانية في غيبوبة بعد تعرضها &quot;لاعتداء&quot;
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فتاة إيرانية في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"

دخلت فتاة إيرانية في السادسة عشرة من العمر في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء" في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران، وفق ما أفادت منظمة حقوقية الثلاثاء.
     
لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر من أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض ضغط الدم.
     
وقالت منظمة "هنكَاو" التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران إن "آرميتا كَراوند وهي فتاة تبلغ 16 عاما، دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".
     
وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما اعتبرته الشرطة عدم التزام (من قبل كَراوند) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة الى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".
     
وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية أفادت الإثنين بأن مراسلتها مريم لطفي أوقفت لدى زيارتها مستشفى فجر لتغطية قضية كراوند، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.
     
وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.
     
وأعادت الحادثة التذكير عبر منصات التواصل بوفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 أيلول إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية في حينه الشرطة بضرب أميني، بينما أكدت السلطات أن وفاتها كانت ناتجة عن حالة صحية سابقة.
     
وأطلقت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.
     
وتداول مستخدمون على منصات التواصل شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع كراوند لداخل إحدى عربات قطار الأنفاق. وبدا أن كراوند لم تكن تغطي رأسها بحجاب.
     
ونفى مدير قطارات الأنفاق في طهران مسعود درستي وقوع "أي خلاف لفظي أو جسدي" بين الطالبة كَراوند و"الركاب أو المسؤولين في المترو".
     
وقال لوكالة الانباء الرسمية "إرنا" إن "بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو... غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها".

أخبار دولية

آرميتا كَراوند

غيبوبة

اعتداء

طهران

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