قتلى في سقوط حافلة من على جسر في البندقية

قُتل عشرون شخصا على الاقل بينهم طفلان بحادث سقوط حافلة من على جسر في البندقية، وفق ما أفاد متحدث باسم البلدية وكالة فرانس برس.



وأوضحت أجهزة الإطفاء أن النيران اشتعلت في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

