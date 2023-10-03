في سابقة تاريخية... مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه

عزل مجلس النواب الأميركي رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.



وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

وأعلن مجلس النواب الأميركي أن باتريك ماكهنري سيكون رئيسا موقتا له.