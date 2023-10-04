وزيرة الخارجية الفرنسية أثارت مع بايدن الوضع في أرمينيا

شدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء على مسامع الرئيس الأميركي جو بادين على ضرورة "دعم أرمينيا" التي تخشى انتهاك أذربيجان لوحدة أراضيها، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.



وكان البيت الأبيض أعلن أنّ بايدن عقد الثلاثاء مؤتمراً عبر الهاتف مع مسؤولين في دول حليفة للولايات المتحدة، بمن فيهم كولونا، من أجل "تنسيق استمرار المساعدات لأوكرانيا".



وقال المصدر الدبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه إنّ المحادثات ركّزت على أوكرانيا لكن "بما أنّ الوزيرة تتحدّث من يريفان، فقد اغتنمت الفرصة، بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديم إحاطة عن الوضع في أرمينيا وقد أشارت إلى الحاجة إلى دعم أرمينيا من خلال التذكير بما هو على المحكّ".



وأضاف أنّ كولونا أشارت إلى أنّ أرمينيا "دولة ديموقراطية تتعرّض لضغوط من جانب روسيا وأصبحت سلامة أراضيها موضع شكّ أو مهدّدة".

