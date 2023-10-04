فقدان أثر 23 جندياً هندياً على الأقلّ في فيضان مفاجئ

أعلن الجيش الهندي الأربعاء، أنّ 23 جندياً فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.



وقال الجيش في بيان إنّه "بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا... تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً وغرق بعض المركبات تحت الطمي".