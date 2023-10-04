بايدن يدعو الى انتخاب رئيس لمجلس النواب "سريعاً"

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب.



وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أنه "نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً".