روسيا تعلن إسقاط 31 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد

أعلنت روسيا الأربعاء، إسقاط 31 مسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في غرب البلاد، إضافة الى إحباط محاولة إنزال في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو قبل أعوام.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة في أجواء مناطق بلغورود، بريانسك وكورسك (الحدودية مع أوكرانيا) اعترضت ودمّرت 31 مسيّرة أوكرانية"، من دون أن تشير الى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء ذلك.



وكان حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز أفاد في وقت سابق باعتراض مسيّرة أوكرانية من قبل وسائط الدفاع الجوي الروسي، مشيرا كذلك الى أن كييف استخدمت ذخائر عنقودية ضد أربع مقاطعات في منطقته، ما أدى الى "دمار جزئي" في مساكن ومبانٍ.



وكثّفت أوكرانيا من استخدام الطائرات المسيّرة لمهاجمة أهداف روسية مذ بدأت كييف مطلع حزيران، هجومها المضاد لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات موسكو في شرق البلاد وجنوبها.



وتطال هذه الهجمات كذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا اعتبارا من العام 2014، وتعد ذات أهمية كبيرة عسكريا لجهة تموين القوات داخل أوكرانيا وموقعها على البحر الأسود.



وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها الجوية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود "محاولة اختراق أراضي القرم من قبل مجموعة إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية".



وأشارت الى أن هؤلاء الجنود كانوا يتوجهون الى رأس تارخانكوت في شمال غرب القرم على متن "زورق عسكري سريع وثلاث دراجات مائية (جت سكي)".