عملية إطلاق نار في بالتيمور الأميركية توقع خمسة جرحى

أصيب خمسة أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار الثلاثاء قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وكشف مفوّض شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي أن إطلاق النار وقع قرابة الساعة 21,25 (01,25 فجر الأربعاء ت غ) في حرم جامعة مورغن ستايت.



وأوضح أن خمسة أشخاص تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما أصيبوا بجروح، لكن حياتهم خارج دائرة الخطر.



وأشار قائد شرطة الجامعة لانس هاتشر الى أن أربعة هم من الطلاب.



وكانت الجامعة حضّت الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء. كما تمّ إغلاق الحرم الجامعي لدى الابلاغ عن وجود مطلق للنار، قبل أن يتمّ رفع القيود مع انتهاء الحادثة، وفق السلطات.



الا أن الحصص الدراسية المقررة الأربعاء تم إلغاؤها، وفق المصدر نفسه.



ولم يتمّ الإعلان عن توقيف أي شخص.





