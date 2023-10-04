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إيران تؤكد عدم تأثير إلغاء مباراة لكرة القدم على علاقاتها مع السعودية
أخبار دولية
2023-10-04 | 06:31
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إيران تؤكد عدم تأثير إلغاء مباراة لكرة القدم على علاقاتها مع السعودية
إيران تؤكد عدم تأثير إلغاء مباراة لكرة القدم على علاقاتها مع السعودية
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء أن إلغاء مباراة في كرة القدم هذا الأسبوع بين نادٍ إيراني وضيفه السعودي لن يؤثر على العلاقات التي استؤنفت هذا العام بين الخصمين الإقليميين.
وألغيت مباراة سباهان الإيراني وضيفه الإتحاد السعودي التي كانت مقررة الإثنين في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الإتحاد القاري.
لكن مصدرًا في النادي السعودي أكد لفرانس برس أن إدارييه إستاؤوا من وجود تمثال في الملعب للواء الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد عام 2020.
أخبار دولية
وزير الخارجية الإيراني
حسين أمير عبداللهيان
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