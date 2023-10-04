البابا يدعو قمة "كوب28" إلى إتخاذ قرارات "ملزمة" حول الإنتقال في مجال الطاقة

البابا يدعو قمة "كوب28" إلى إتخاذ قرارات "ملزمة" حول الإنتقال في مجال الطاقة

رأى البابا فرنسيس أن ردود الفعل في مواجهة الإحتباس الحراري ليست كافية والعالم ينهار، داعيًا قمة "كوب28" التي ستنعقد بعد أسابيع في دبي إلى التوصل إلى طرق ملزمة على صعيد تحول الطاقة.



وقال البابا في نص جديد نشر الأربعاء: "دعونا ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد من المواقف غير المسؤولة التي تقدم هذا الموضوع على أنه فقط أخضر، رومانسي، وكثيرًا ما تسخر منه من أجل المصالح الإقتصادية، متوجهًا إلى قمة المناخ لتجد حلولًا تتميز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة".