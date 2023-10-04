رئيس أذربيجان لن يشارك في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا

رئيس أذربيجان لن يشارك في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا

لن يشارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في إجتماع كان مقررًا عقده الخميس في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الإتحاد الأوروبي ليريفان، على ما أفاد مسؤول أذربيجاني وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال المسؤول طالبًا عدم كشف إسمه: "في سياق التصريحات المؤيدة لأرمينيا الصادرة عن مسؤولين فرنسيين والإعلانات عن تسليم يريفان أسلحة وذخائر والإتهامات التي وجهها رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي شارل ميشال أمس إلى أذربيجان، لم تعتبر أذربيجان من الضروري المشاركة في مفاوضات وفق هذه الصيغة".