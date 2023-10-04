دول الإتحاد الأوروبي تتوصل إلى إتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

توصل سفراء دول الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم الأربعاء في بروكسل إلى إتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل إنعقاد قمة التكتل الجمعة في غرناطة بإسبانيا.ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق إستجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الإتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة إحتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.