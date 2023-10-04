رئيس الوزراء البريطاني يدعو الغرب لتسليح أوكرانيا لتتمكن من "إتمام المهمة"

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حلفاء بلاده الغربيين إلى مواصلة تسليح أوكرانيا ليكون بإمكانها التصدي للغزو الروسي في ظل الشكوك المحيطة بالمساعدات العسكرية من قبل بعض البلدان.وقال سوناك أمام مؤتمر المحافظين في شمال إنكلترا: "أقول ذلك لحلفائنا: إذا زودنا الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالأدوات، فسيتم الأوكرانيون المهمة".